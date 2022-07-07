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Manisa'da 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

07.07.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da pompalı tüfekle 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki üzüm bağında dün akşam tartıştığı M.S'yi (60) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren ve arkadaşları M.K. (50) ile H.K'yi (55) yaralayan R.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

- Olay

Yunusemre ilçesinde dün akşam H.K. (55), M.K. (50) ve M.S. (60) Atatürk Mahallesi'ndeki üzüm bağına piknik yapmaya gitmiş, bir süre sonra, H.K. ile bitişik üzüm bağının sahibi R.K. (65) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K. yanındaki pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanan M.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, H.K, M.K. ise yaralanmıştı.

Ekipler olay yerinden kaçan R.K'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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