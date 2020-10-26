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Manisa'da, 10-12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası başladı

MANİSA HABERLERİ  | 26.10.2020 18:50 | Son Güncelleme

Manisa'da, 10-12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası başladı

MANİSA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunca düzenlenen 10-12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası, Manisa'nın Kula ilçesinde başladı.

Kula Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde 10 yaş altı 10 sporcu, dereceye girebilmek için ter döktü.

Müsabakalar sonunda Kuzey Yenigün birinci, Cihan Okyanus Tarakçı ikinci oldu. Kuzey Güçlü ile Osman İbrahim Erdöl de üçüncülüğü elde etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ufuk Özdem, yaptığı açıklalamada, "5 gün sürecek yarışmalarda ilk günümüz tamamlandı. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kula'da 30 Ekim'e kadar sürecek turnuvaya, İstanbul, Manisa, İzmir, Bursa ve Ankara'dan 120 sporcu katılacak.

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