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Manisa'da 10 tarlaya 2 bin 59 kök Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı

04.08.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 10 tarlaya 2 bin 59 kök Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 10 farklı tarlaya 2 bin 59 kök Hint keneviri ektiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kestanederesi Mahallesi Kocakaya mevkisinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede yapılan aramada 10 farklı tarlada 2 bin 59 kök Hint keneviri ile yaklaşık 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili V.A. (36) gözaltına alındı.

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