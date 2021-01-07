YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da 112’ye yapılan çağrıların yüzde 57’si asılsız çıktı

Manisa’da 112’ye yapılan çağrıların yüzde 57’si asılsız çıktı

MANİSA HABERLERİ  | 07.01.2021 13:14 | Son Güncelleme

Her gün yüzlerce çağrıya karşılık veren Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi, 2020 yılında 1 milyon 997 bin 309 çağrıya karşılık verdi.

Manisa’da 112’ye yapılan çağrıların yüzde 57’si asılsız çıktı

Her gün yüzlerce çağrıya karşılık veren Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi, 2020 yılında 1 milyon 997 bin 309 çağrıya karşılık verdi. Müdürlükten yapılan açıklamada yapılan çağrıların yüzde 57’sinin asılsız olduğu bildirilirken Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi istendi.
Manisa 112 Acil Çağrı Merkezine 2020 yılı içinde 1 milyon 997 bin 309 çağrı geldiği bildirildi. Gelen çağrıların 297 bin 968’i emniyet, 51 bin 653’ü jandarma, 21 bin 755’i itfaiye, 282 bin 851’i sağlık, 4 bin 283’ü orman ve 929’u AFAD ekiplerine yönlendirildi. 2020 yılında yapılan bu çağrıların 822 bin 588’i acil yardıma ihtiyacı olanlar iken ne yüzde 57’si ise asılsız çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezinden yapılan açıklamada, "112’yi gereksiz arayarak meşgul etmek gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza engel olmaktır. Bir gün bizim ya da bir yakınımızın da acil yardıma ihtiyacı olabileceğini unutmamalı ve 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmemeliyiz." denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

Manisa Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:21
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:34

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Gümüş Eczanesi
Merkez
Kaptan Eczanesi
Merkez
Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Arel Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.