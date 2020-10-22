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Manisa’da 112’ye yapılan çağrıların yüzde 58’i asılsız

MANİSA HABERLERİ  | 22.10.2020 17:23 | Son Güncelleme

Manisa’da 112 Çağrı Merkezine yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1 milyon 600 bin acil yardım çağrısı yapıldığı ve çağrıların yüzde 58’inin asılsız olduğu açıklandı.

Manisa’da 112’ye yapılan çağrıların yüzde 58’i asılsız

Manisa’da 112 Çağrı Merkezine yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1 milyon 600 bin acil yardım çağrısı yapıldığı ve çağrıların yüzde 58’inin asılsız olduğu açıklandı. Manisa 112 Çağrı Merkezinden yapılan açıklamada ayrıca asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 57 kişinin de her birine Kabahatler Kanununa göre 386 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapılan açıklamada merkezin, AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, yangın, orman yangını olmak üzere 6 kuruma ait tüm acil yardım çağrılarının karşılandığı bildirildi. Yapılan açıklamada 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 1 milyon 600 bin çağrı alındığı ve bu çağrıların yüzde 58’inin asılsız ihbar ve gereksiz arama olduğu tespit edildiği bildirildi.

Asılsız ihbara 22 bin 2 TL ceza
Merkezden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Normal zamanda yoğun olan 112 acil hattına, pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız her türlü istek ve ihtiyaçları ile ilgili olarak aramada bulunmakta ve biz de aldığımız ihbarları ilçelerimizde kurulan Vefa Destek Gruplarına ileterek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışmaktayız. Ayrıca İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ne yapılan karantina ihlalleri ve maske - mesafe - temizlik ihlalleri ile ilgili şikayetler de 112 Acil Çağrı Merkezine yapılmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde çağrı yoğunluğu bu gereksiz aramalar yüzünden daha da artmıştır. Gereksiz aramaların önüne geçmek ve gerçek ihtiyaç sahibi kişilerin hizmet almasında aksama olmaması adına 112 hattını gereksiz yere meşgul ettiği belirlenen 57 kişinin her birine Kabahatler Kanununa göre 386 TL idari para cezası uygulanmıştır. Toplam 22 bin 2 TL para cezası uygulanmıştır. 112 Acil Çağrı Hattı sadece acil yardım ya da ihtiyaç sahibi kişilerin araması gereken bir merkezdir. Her ne kadar bizler tanıtım ve reklam faaliyetleri vasıtasıyla vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyor olsak da halkımıza da bu konuda bizlere dolayısıyla acil yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardımcı olmaları konusunda talepte bulunuyoruz. Bizi gereksiz yere arayan insanlardan hâlihazırda yoğun olan 112 Acil Çağrı Merkezlerinin gereksiz yere meşgul edilmemesi konusunda hassas olmalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımız, gereksiz yere meşgul edilen telefonlardan gerçek ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına engel olabileceklerini unutmasın.”

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