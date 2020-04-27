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Manisa’da ’14 gün evde kalma’ tebligatına uymayan 5 kişiye ceza

MANİSA HABERLERİ  | 27.04.2020 23:07 | Son Güncelleme

Manisa’da 14 gün evde kalma tebligatına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.Manisa’nın Salihli ve Şehzadeler ilçelerinde 14 günlük evde kalma tebligatı bulunan 5 kişinin tebligata uymadığı tespit edildi.

Manisa’da 14 gün evde kalma tebligatına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.
Manisa’nın Salihli ve Şehzadeler ilçelerinde 14 günlük evde kalma tebligatı bulunan 5 kişinin tebligata uymadığı tespit edildi. 5 kişinin her birine 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde hakkında ‘14 gün süreyle evde kalma’ yönünde tebligat yapılan şahıslarla ilgili kontroller devam ediyor. İl genelinde 350 şahısla ilgili yapılan kontrollerde, Salihli ve Şehzadeler ilçelerinde tebligata uymadığı tespit edilen 5 şahsın her birine 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet etmekten cezai işlem uygulanmıştır." denildi.

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