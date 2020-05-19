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Manisa’da 19 Mayıs anısına 19 bin bayrak ve ‘Nutuk’

MANİSA HABERLERİ  | 19.05.2020 15:59 | Son Güncelleme

Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs’ın 101.

Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs’ın 101. yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalılara çok anlamlı bir hediye verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Manisa’nın 17 ilçesinde vatandaşların evlerine giderek 19 bin adet Türk bayrağı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri ‘Nutuk’ kitabını armağan etti.
Korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı tüm yurtta olduğu gibi Manisalılar da, bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı evlerinde kutluyor. Milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı, bu özel günün yıl dönümünde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalılara çok anlamlı bir hediye verdi. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, il genelinde Manisalı vatandaşların evlerine giderek 19 bin adet Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri ‘Nutuk’ kitabını armağan etti. Ekiplere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da eşlik etti. Duman ve Özcan, salgın nedeniyle zor günler geçirilen bu süreçte zorunlu olmadıkça evde kalmayı ve zamanı verimli geçirmek amacıyla ‘Nutuk’ kitabını okumayı tavsiye etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin güzel jesti nedeniyle memnuniyetini ifade eden vatandaşlar ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

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Akşam
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Merkez Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
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