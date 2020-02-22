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Manisa’da 2. Amatör Küme İsmail Bedel Sezonu başladı

MANİSA HABERLERİ  | 22.02.2020 14:11 | Son Güncelleme

Manisa 2.

Manisa 2. Amatör Küme’de İsmail Bedel Sezonu Manisa 8 Eylül Sahasında gerçekleştirilen açılış maçıyla başladı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa futbolunun önemli isimlerinden biri olan İsmail Bedel’in adının verildiği sezonun açılışına katılan eşi Zeynep Bedel duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.
Manisa 2. Amatör Küme İsmail Bedel Sezonu düzenlenen törenle başladı. Sezonun açılış maçı Manisagücü ile Develi Gençlikspor arasında gerçekleştirildi. Maç öncesi Manisa futboluna önemli hizmetlerde bulunan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsmail Bedel anılırken, açılışa katılan rahmetli İsmail Bedel’in eşi Zeynep Bedel gözyaşlarına hakim olamadı. Sezonun açılış maçı öncesi Manisagücü tarafından kulübün kurucusu olan rahmetli İsmail Bedel yapılan pilav hayrı ile anıldı.
Manisa Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı her iki takım kaptanlarına ve hakemlere karşılaşma öncesi çiçek takdim ederek, “İsmail Bedel sezonumuz hayırlı olsun. İnşallah İsmail Hocamıza yakışır bir şekilde sezonu tamamlarız. Bütün takımlarımıza başarılar dileriz. 6 grupta 48 takım mücadele edecek.” dedi.
Futbolcular kendilerine verilen çiçekleri rahmetli İsmail Bedel’in eşi Zeynep Bedel’e takdim ederek elinden öptü. Duygusal anların yaşandığı açılışa Manisa Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı’nın yanı sıra TÜFAD Manisa Şube Başkanı Özer Şenoğlu, Manisa Saha Komiserleri Başkanı Cavit Şenbilgiç de katıldı.
Öte yandan 8 Eylül Sahasında Manisagücü ile Develi Gençlikspor arasında oynanan sezonun açılış karşılaşmasını Manisagücü 4-1 kazanarak lige 3 puanla başladı.

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