YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da 2 bin 300 konutluk dönüşümde ilk etaba başlandı

Manisa'da 2 bin 300 konutluk dönüşümde ilk etaba başlandı

09.02.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 2 bin 300 konutluk dönüşümde ilk etaba başlandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 365 dönüm alandaki 2 bin 300 konutu içeren kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı kapsamında 605 konut ve 54 iş yeri yapımı için çalışmalar başladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye encümen salonunda düzenlediği basın toplantısında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile birlikte Spil Dağı'nın yamaçlarındaki Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerindeki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bilgi verdi.

Projenin Manisa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olacağını belirten Çelik, 365 dönüm alandaki 2 bin 300 konutu içeren projenin ilk etabının 75 dönümde 605 konut ve 54 iş yerinden oluşacağını aktardı.

- Hak sahiplerine 30 Nisan'a kadar süre

İlk etapta yer alan hak sahiplerinin yüzde 91'inin projeye destek vererek uygulanabilirliği sağladığını kaydeden Çelik, bakanlığın ihale sürecini başlattığını, hak sahiplerinin evlerini boşaltmaları için 30 Nisan’a kadar sürelerinin olduğunu, boşaltılan evlerin hemen yıkılacağını aktardı.

Evlerini boşaltan hak sahiplerine kira yardımlarının başlayacağını ifade eden Çelik, "Bu bölgenin gelişmesi demek Şehzadeler ilçesinin ve Manisa’nın gelişmesi demektir. Projemiz Türkiye’ye örnek olacak bir projedir. Şehzadeler'in en güzel bölgesinde, kentsel dönüşüm projesini gerçekleştirerek bölge insanını, modern kent hayatıyla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Ömer Faruk Çelik, projeye destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Manisa milletvekillerine, bakanlık ve TOKİ bürokratlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildiKadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi
Giresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiGiresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
İBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürlediİBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürledi
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:02
Öğle
13:29
İkindi
16:21
Akşam
18:47
Yatsı
20:05
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.