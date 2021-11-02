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Manisa'da 2 çocuğu alıkoymaya çalıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

02.11.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 2 çocuğu alıkoymaya çalıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 kız çocuğunu zorla alıkoymaya çalıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın, markete alışverişe giden 8 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu oturduğu apartman dairesine götürmeye çalıştığı ve çocukların zanlının elinden kurtulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce oturduğu dairede gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Çocukların ailelerinin de şikayetçi olduğu konuya ilişkin ifadesi alınan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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