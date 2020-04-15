YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

MANİSA HABERLERİ  | 15.04.2020 12:51 | Son Güncelleme

Alaşehir ilçesinde bir mahalle, Soma ilçesinde ise bir apartman karantinaya alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir mahalle, Soma ilçesinde de bir apartman yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'nin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu mahallede karantina uygulaması başlatılmıştır ve mahalleye giriş çıkışlara kapatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Soma ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi Pelit Sokak'ta bulunan bir apartman karantinaya alındı.

Manisa'da 9 Nisan'da Soma ilçesinde bulunan Turgutalp ile Cuma mahallelerinde iki apartman, 12 Nisan'da Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman ile Demirci ilçesinde bir sokak karantinaya alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
Anahtar Kelimeler:
Alaşehir Karantina Manisa

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkanı Yıldız’dan sağlık çalışanlarına baklava jesti

Başkanı Yıldız’dan sağlık çalışanlarına baklava jesti

Diyarbakır’daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket

Diyarbakır’daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket

Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri

Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri

Şahnahan’a yeni park alanı yapılacak

Şahnahan’a yeni park alanı yapılacak

Fethiye’de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Fethiye’de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Erzurum’da polis denetimleri sürüyor

Erzurum’da polis denetimleri sürüyor

Manisa Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
13:15
İkindi
16:57
Akşam
19:54
Yatsı
21:15

İlginizi Çekebilir

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

Manisa’da 30 binden fazla vatandaşa biner liralık ödeme evlerinde yapıldı

Manisa’da 30 binden fazla vatandaşa biner liralık ödeme evlerinde yapıldı

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.