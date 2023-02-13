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Manisa’da 200 yatak kapasiteli huzurevi depremzedeler için hazırlanıyor

13.02.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kırkağaç ve Soma ilçelerinde binlerce kişiye her gün yemek veren Sarı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği, kendilerine ait yapımı devam eden 200 yataklı huzurevini depremzedelere tahsis etmeye hazır.

Uzun yıllardır Sarı Hoca Aş Evi olarak hizmet veren ve Kırkağaç ve Soma ilçelerinde günlük 3 bin kişinin evine giderek sıcak yemek imkanı sağlayan Sarı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği, deprem felaketi sonrası da bölgede yemek çadırı kurarak günde 10 bin kişiye yemek servisi yapıyor. Dernek tarafından yapımı devam eden 200 yatak kapasiteli huzurevi kapılarını depremzedeler için açmaya hazırlanıyor.

Binanın maddi desteklerle kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Sarı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Pala, “Sarı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kırkağaç ve Soma’da aş evi olarak hizmet vermekte. Kırkağaç ve Soma’da ortalama günlük 3 bin kişiye sıcak yemek vermekteyiz. 15 çalışanımız 6 aracımızla her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapısına kadar gitmekteyiz. Bu uzun yıllardır devam ediyor. Doğal afetten dolayı 2 tır, 2 minibüs aracımızı Hatay’a aş evi kurmak için yolladık. Orada vatandaşlarımızın şehri terk ettiğini gördük. Bizde bununla alakalı neler yapabiliriz diye düşündük. Derneğimizin yapımı devam eden 6 bin metre kare kapalı inşaat alanında 200 yatak kapasiteli huzurevi projemiz var. Depremzede vatandaşlarımızın konaklaması için böyle bir şey düşündük. Huzurevi inşaatımızın yüzde doksanı bitmiş durumda. Burayı el ele verip depremzedelere ve mağdur ailelere konaklamaları için açmak istiyoruz. Burayı hep birlikte yardımlarla tamamlarsak birçok aileyi barındırabileceğimize inanıyorum. Petekler hazır, alt yapısı döşendi, doğalgaz bağlantısı yapılacak. Fakat biz odalara ısıtıcı bağlayarak yatak, baza, halı koyup bir şekilde eğer ihtiyaç duyulursa hazır hale getirebiliriz. Yani bizimde böyle bir yerimiz var, halkımıza duyurmak istedik" dedi.

"DEPREMZEDE AİLELERİ BURADA AĞIRLAMAK İSTİYORUZ"

İnşaatın tamamlanmasından sonra depremzede aileleri ağırlamak istediklerini söyleyen Pala, "Huzurevimiz Kırkağaç’a 3, Soma’ya ise 6 kilometre uzaklıkta. Soma ve Kırkağaçlı vatandaşlarımız Hatay’a giden tırlarımız için yardımlarını getirmeye devam ediyor. Hepsinden Allah razı olsun. Hatay merkezde Adliye Lojmanları karşısında 250 kişilik yemek çadırımız, 2 mutfak tırımız var. Günlük 10 bin kişilik yemek veriyoruz. İllerini terk eden vatandaşlarımız için Hatay merkez ve ilçelerinde hatta köylerine yemek götürecek mobil araçlarımız hazır beklemektedir. Bir kez daha söylemek istiyorum, huzurevi inşaatımızın eksiklerini de tamamlarsak depremzede aileleri burada ağırlamak istiyoruz. Biz zaten aş eviyiz yemek sorunumuz olmayacak. Depremzede vatandaşlarımızı ağırlarsak daha hayırlı bir iş yapmış olacağız” diye konuştu.
Pala ayrıca yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerin 0533 482 6280 ve 0542 580 9088 numaralı telefonları arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.

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