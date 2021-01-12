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Manisa’da 2020 yılında 14 okulda güçlendirme çalışmaları tamamlandı

12.01.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Manisa’da 2020 yılında 14 okulda güçlendirme çalışmaları tamamlandı

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından okullarda yürütülmekte olan güçlendirme çalışmaları kapsamında, 2020 yılında 14 okulda çalışmalar tamamlandı, 4 okulda devam eden çalışmaların da 2021 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.Manisa’nın deprem bölgesinde yer alması sebebiyle depreme karşı hazırlıklı olmak, depremin etkisini asgari düzeye çekmek amacıyla okullarda yapılan güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından okullarda yürütülmekte olan güçlendirme çalışmaları kapsamında, 2020 yılında 14 okulda çalışmalar tamamlandı, 4 okulda devam eden çalışmaların da 2021 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.
Manisa’nın deprem bölgesinde yer alması sebebiyle depreme karşı hazırlıklı olmak, depremin etkisini asgari düzeye çekmek amacıyla okullarda yapılan güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülen güçlendirme çalışmaları kapsamında 2020 yılında 14 okulda güçlendirme çalışmaları tamamlanırken 4 okulda devam eden çalışmaların da 2021 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
Manisa Valiliği tarafından güçlendirme çalışmaları tamamlanan okullar: “Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, Yunusemre Fatih Anadolu Lisesi, Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi, Manisa Akhisar Ali Şefik Ortaokulu, Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Manisa Yunusemre Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu, Salihli Çapaklı Kemal Akiş İlkokulu-Ortaokulu, Salihli Hacıbektaşlı İlkokulu ve Ortaokulu, Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi, Manisa Salihli Namık Kemal Ortaokulu, Salihli Merkez Anadolu Lisesi, Alaşehir Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Manisa Gördes Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Manisa Salihli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi” olarak açıklanırken güçlendirme çalışmalarının devam ettiği 4 okulun ise, Salihli Sart Mahmut İlkokulu A-B Blok, Yunusemre Taytanlı İlhan İlkokulu, Akhisar Kayalıoğlu İsmail Keskinoğlu İlkokulu ve Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu olduğu bildirildi.

Manisa’da 2020 yılında 14 okulda güçlendirme çalışmaları tamamlandı

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