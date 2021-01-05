Manisa’da 2020 yılında trafik kazalarında 59 kişi hayatını kaybetti

Manisa’da 2020 yılında 6 bin 856 trafik kazası meydana geldiği açıklandı. Meydana gelen kazalarda 59 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirilirken, 5 bin 348 vatandaşın da yaralandığı açıklandı. Bir önceki yıla göre trafik kazalarının sayısı yüzde 11, vefat sayısı yüzde 21, yaralı sayısı ise yüzde 22 azalma gösterdi.

Manisa Valiliği 2020 yılındaki trafik kazası ve denetlemelerinin istatistiklerini paylaştı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından yapılan açıklamada, “Trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmalar ile maddi hasarları azaltmak amacıyla ilimiz genelinde 2 milyon 284 bin 844 araç denetlenmiştir. Bu denetlemelerde 319 bin 658 adet ceza uygulanmış olup, cezaların tutarı 140 bin 790 Türk Lirasıdır. 22 bin 168 araç trafikten men edilmiş, 4 bin 592 sürücü belgesi geri alınmıştır. Ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmek için trafik kurallarına uyalım. Manisa’da 2020 yılında 6 bin 856 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 59 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 bin 348 vatandaşımız da yaralandı. Bir önceki yıla göre trafik kazalarının sayısı yüzde 11, vefat sayısı yüzde 21, yaralı sayısı ise yüzde 22 azalma göstermiştir. Bizlerin can güvenliği için gayret gösteren trafik polisimize ve jandarmamıza yardımcı olalım. Tüm halkımıza kazasız bir yıl diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

