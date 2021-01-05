YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da 2020 yılında trafik kazalarında 59 kişi hayatını kaybetti

Manisa’da 2020 yılında trafik kazalarında 59 kişi hayatını kaybetti

MANİSA HABERLERİ  | 05.01.2021 14:38 | Son Güncelleme

Manisa’da 2020 yılında 6 bin 856 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Manisa’da 2020 yılında 6 bin 856 trafik kazası meydana geldiği açıklandı. Meydana gelen kazalarda 59 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirilirken, 5 bin 348 vatandaşın da yaralandığı açıklandı. Bir önceki yıla göre trafik kazalarının sayısı yüzde 11, vefat sayısı yüzde 21, yaralı sayısı ise yüzde 22 azalma gösterdi.
Manisa Valiliği 2020 yılındaki trafik kazası ve denetlemelerinin istatistiklerini paylaştı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından yapılan açıklamada, “Trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmalar ile maddi hasarları azaltmak amacıyla ilimiz genelinde 2 milyon 284 bin 844 araç denetlenmiştir. Bu denetlemelerde 319 bin 658 adet ceza uygulanmış olup, cezaların tutarı 140 bin 790 Türk Lirasıdır. 22 bin 168 araç trafikten men edilmiş, 4 bin 592 sürücü belgesi geri alınmıştır. Ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmek için trafik kurallarına uyalım. Manisa’da 2020 yılında 6 bin 856 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 59 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 bin 348 vatandaşımız da yaralandı. Bir önceki yıla göre trafik kazalarının sayısı yüzde 11, vefat sayısı yüzde 21, yaralı sayısı ise yüzde 22 azalma göstermiştir. Bizlerin can güvenliği için gayret gösteren trafik polisimize ve jandarmamıza yardımcı olalım. Tüm halkımıza kazasız bir yıl diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

Manisa Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:21
İkindi
15:49
Akşam
18:10
Yatsı
19:32

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Havuzlu Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Esin Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.