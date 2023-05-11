Manisa’da 21 yaş üstü engelliler hem rehabilite edilecek hem iş sahibi olacak

Başkan Çelik, Tilkisüleymaniye Mahallesi’nde 7 bin 470 metrekare alanda hayata geçirecekleri 21 yaş ve üzeri engelliler için 50 kişi kapasiteli Engelsiz Yaşam Merkezi ve Korumalı İşyeri Projesi’nin 8 milyon 549 bin 100 TL bedelle ihalesinin yapılıp, yer tesliminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçeye kazandıracakları Engelsiz Eğitim Merkezi ve Korumalı İşyeri Projesi’nin ihalesini yaparak yüklenici firmaya yer teslimi yaptıklarını açıkladı. Müjdeli haberi Engelliler Haftası’nda veren Başkan Çelik, "Hem Şehzadeler hem Manisa içerisinde 21 yaş üstü engelli bireylerin eğitime devam edebileceği özel sektöre veya kamuya ait bir eğitim kuruluşu bulunmamaktaydı. Bu sebeple engelli aileleri yıllarca rehabilitasyon merkezlerinde çocuklarına kazandırdıkları ufak kazanımları engelli genç 21 yaşına geldikten sonra bir merkeze devam edemediği için kaybediyorlardı. Tilkisüleymaniye’de kuracağımız merkezde uzmanlar yardımı ile bu gençlerimizin kazanımlarını kaybetmeden ve hatta daha da geliştirerek hayatlarına devam edebilmelerine destek olacağız. Ayrıca engelli ailelerinin mücadelelerine destek olmayı hedefliyoruz. Merkezimiz 50 kişi kapasiteli olacak. Zihinsel engellilerimiz buradan ücretsiz yararlanacaklar. Taşımalarını, idari, temizlik ve güvenlik personeli, yeme içme, ekipmanların tamamı sürekli olarak Şehzadeler Belediyesi tarafından karşılanacak" dedi.

İKİ ADET KORUMALI İŞ YERİ AÇILACAK

Proje içerisinde iki adet korumalı iş yeri açılacağını da ifade eden Başkan Çelik, "Yine aynı kampus içerisinde iyi durumdaki zihinsel engelli bireylerin özel sektör tarafından istihdamının sağlanabilmesi için 2 adet korumalı işyeri kuracağız. Her bir işyeri 10 engelliye iş sağlayabilecek yeterlilikte olacak. Toplam 20 kişi istihdam kapasiteli hazırlanacak korumalı işyerlerimizde 2 firmanın toplam 10 zihinsel engelli gencimizi istihdam etmesini sağlayacağız. Korumalı işyerlerinin Türkiye’nin her yerinde yaygınlaşması gerekiyor. Manisa OSB bünyesinde daha önce ZEKİ projesi ile kurulan ve halen aktif olarak çalışan korumalı işyerleri var. Ancak belediyelerin de korumalı işyerleri kurma noktasında ön alması ve engellilerimize ve ailelerine umut olması gerekiyor. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak korumalı işyerleri kurarak hem Türkiye’deki belediyelere örnek olmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Projenin 8 milyon 549 bin 100 TL bedelle ihalesinin yapılıp, yer tesliminin yapıldığı projenin 210 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını dile getiren Başkan Çelik şu bilgileri verdi: “Projemizin Rehabilitasyon Merkezi kısmı 824 metrekare kullanım alanına sahip. İçerisinde 30 metrekare büyüklüklerde 4 adet sınıf, yaklaşık 50 metrekare büyüklüklerde 2 adet atölye, 66 metrekare 1 adet spor odası, 65 metrekare mutfak ve yemekhane, 40 metrekare öğretmenler odası, 23 metrekare müdür odası, idareye ve öğrencilere ait tuvaletler, depo ve giriş-dolaşım holleri yer alacak. Binamız korumalı iş yeri alanında ise ortalama 35 metrekare büyüklüklerde 2 adet atölye, 2 adet soyunma odası, öğrencilere ait tuvaletler bulunuyor. Binamız betonarme olarak inşa edilecek. Bahçe duvarlarıyla çevrelenecek olan 2950 metrekare bahçe alanında öğrenciler için 1000 metrekare yeşil alan ve meydan oluşturulacak. Personel ve misafirler için 20 araçlık açık otopark yeri ayrılacak. Bahçemiz içerisine acil durumlar dışında araç girişi olmayacak. Son derece önemsediğim Şehzadeler’imize değer katacak bu projenin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

