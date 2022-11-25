Manisa'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında firari hükümlü M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinde yoksun kılma ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

