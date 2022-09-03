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Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

03.09.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi kavşağında, 45 ZC 6764 plakalı kamyonetle 23 AAJ 83 ve 35 VUP 14 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Seyhan A. (25), Hanım A. (40), Mehmet A. (50) ve Burçin A. (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Manisa Turgutlu

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