Manisa'da 312 litre kaçak içki ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde evinde kaçak rakı ve şarap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Durasıllı Mahallesi'nde yaşayan B.K'nin (64) evinde kaçak alkol ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 252 litre kaçak rakı ve 60 litre şarap ile damıtma düzeneği ele geçirildi.



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