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Manisa’da 319 yatırım projesi uygulanıyor

MANİSA HABERLERİ  | 16.07.2020 16:27 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 2020 yılı ikinci döneminde yani nisan-mayıs-haziran aylarına ait yatırımcı kuruluşlar dönem raporlarına göre Manisa’da 319 kamu yatırım projesinin uygulandığını, bunlardan 296’sının yatırımcı kuruluş, 23’ünün belediyelere ait olduğu ve toplam tutarlarının 8 milyar 171 milyon TL olduğunu söyledi.2020 yılı yatırım programı II.

Manisa’da 319 yatırım projesi uygulanıyor

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 2020 yılı ikinci döneminde yani nisan-mayıs-haziran aylarına ait yatırımcı kuruluşlar dönem raporlarına göre Manisa’da 319 kamu yatırım projesinin uygulandığını, bunlardan 296’sının yatırımcı kuruluş, 23’ünün belediyelere ait olduğu ve toplam tutarlarının 8 milyar 171 milyon TL olduğunu söyledi.
2020 yılı yatırım programı II. dönem uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve koordinasyon çalışmalarının tespitini amaçlayan 2020 yılı III. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, Valilik Brifing Salonunda yapıldı.
Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, il genelinde yapılan yatırımlar değerlendirildi. Toplantıya Vali Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kurum ve yatırımcı kuruluş temsilcileri katıldı.
Toplantı öncesi değerlendirmede bulunan Vali Karadeniz, “2020 yılı ikinci dönem yani nisan-mayıs-haziran aylarında yatırımcı kuruluşlar dönem raporlarına göre ilimizde 319 kamu yatırım projesi uygulandığı, bunlardan 296’sının yatırımcı kuruluş, 23’ünün belediyelere ait olduğu ve toplam tutarlarının 8 milyar 171 milyon TL olduğu anlaşılmıştır. Projeler için önceki yıllarda 2 milyar 348 milyon TL harcama yapılmış, 2020 yılı için bu projelere toplam 833 milyon TL ödenek ayrılmıştır. İkinci dönem sonu itibariyle 310 milyon TL ödenek harcanarak, harcama oranı yüzde 37 olarak gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.

27 proje tamamlandı
Projelerin 27’sinin tamamlandığı, 185’inin devam etmekte olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, 24 projenin ihale aşamasına getirildiğini ve 83 projeye ise henüz arsa, ödenek ve hukuki sorunlar nedeniyle başlanamadığını, bu projelerle ilgili çalışmaların da devam ettiğini ifade etti.

Manisa’da 319 yatırım projesi uygulanıyor

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