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Manisa’da 35 bin ton arıtma çamuru bertaraf edildi

İHA İHA
13.02.2024 15:33 | Son Güncelleme:
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MASKİ Genel Müdürlüğü, 2023 yılı içerisinde il genelinde hizmet alanındaki 20 atıksu arıtma tesisinden çıkan 35 bin 674 ton tehlikesiz sınıftaki arıtma çamurunu bertaraf ederek çevre ve halk sağlığını korumaya devam etti.

Manisa’da 35 bin ton arıtma çamuru bertaraf edildi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, başarıyla işleterek atıksu kaynaklı çevre kirliliğine son verdiği tesisler ile Manisa’nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, 2023 yılı içerisinde il genelinde işlettiği 19, yüklenici firma uhdesinde işletilen 1 olmak üzere toplam 20 adet atıksu arıtma tesisinden çıkan 35 bin 674 ton arıtma çamurunu çevre mevzuatına uygun hale getirerek bertaraf etti. Tehlikesiz sınıfta bulunan arıtma çamuru, özel olarak dizayn edilmiş sızdırmaz nitelikli konteynerler ile il genelindeki tesislerden Akhisar, Alaşehir Manisa Merkez ve Turgutlu Atıksu Arıtma Tesislerine taşınmasının ardından buradaki solar kurutma seralarında susuzlaştırılıyor. Daha sonrasında ise Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine taşınan arıtma çamurunun nihai olarak bertarafı sağlanıyor.

“KUZEY EGE VE GEDİZ HAVZALARINI ÖZLENEN GÜNLERİNE KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Kuzey Ege ve Gediz Havzalarını özlenen günlerine kavuşturmak için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. Çevik, “Atıksu arıtma tesislerimizde evsel nitelikli atıksuların arıtımı sonrasında ortaya çıkan arıtma çamurunu da bertaraf ederek ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunuyoruz. 2023 yılında tesislerimizde 35 bin ton arıtma çamuru çıktı. Tehlikesiz sınıfta olan bu çamuru kurutup bertaraf etme noktasında ekiplerimiz yoğun mesai harcadı. Kurum olarak atığı kaynağında azaltma ve ayrıştırma faaliyetlerine devam edeceğiz. Daha yaşanılabilir bir Manisa inşa edilmesi yolunda idare olarak atıksu arıtma tesislerimizin sayısını da artıyoruz. 2024 yılında da faaliyete alınacak olan yeni tesislerimizle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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