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Manisa'da 3'ü başlarından vurularak öldürülmüş 4 gencin cesetlerinin bulunduğu alanda yeni inceleme yapıldı

01.02.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Manisa'da 3'ü başlarından vurularak öldürülmüş 4 gencin cesetlerinin bulunduğu alanda yeni inceleme yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 gencin ölü bulunduğu Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde yeni deliller aradı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, sabah erken saatlerde, 4 gencin cesedinin bulunduğu Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkisinde çalışma yaptı. Yeni deliler arayan, olay yerini drone ile havadan görüntüleyen uzman ekipler, dedektör köpek "Volta" ve iz takip köpeği "Arya" ile de hayatını kaybeden gençlere ait yeni izlere ulaşmaya çalıştı.

Bu arada İzmir Adli Tıp Kurumunda hayatını kaybeden gençlere ait cenazelerdeki otopsi işleminin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Dün akşam, Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görünce durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerinde yapılan incelemede Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) hayatını kaybettiği belirlenmiş, bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ise ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı tespit edilmişti.

Olay yerindeki tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu belirlenmişti.

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