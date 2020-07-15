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Manisa’da 5 ilçede asfalt çalışması

MANİSA HABERLERİ  | 15.07.2020 15:25 | Son Güncelleme

Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte yol yapım çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarına özveriyle devam ediyor.İl genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla vatandaşların ulaşım çilesine son veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte asfalt çalışmasına hız verdi.

Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte yol yapım çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarına özveriyle devam ediyor.
İl genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla vatandaşların ulaşım çilesine son veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte asfalt çalışmasına hız verdi. Sezona güçlü bir hazırlık yaptıklarını, ancak pandemi ve TÜPRAŞ’tan yaşanan tedarik sorunu nedeniyle zaman kaybı yaşadıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “1 milyon 100 bin ton malzeme ihalesini yaptık. Filomuza 40 araç takviyesinde bulunduk. 50 milyonluk bitüm kredisi hazır. Ancak pandemi ve TÜPRAŞ’taki tedarikten dolayı zaman kaybettik. Bunu telafi etmek için de başkanımızın talimatlıya bayram, hafta sonu tanımadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Asfalt ekiplerinin aynı anda 5 ilçede çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Öztozlu, “Demirci, Selendi, Akhisar, Yunusemre ve Soma ilçemizde ekiplerimiz sahada. Allah’ın izniyle bir gün dahi ara vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Muhtarlarımızı ziyaret ettiğimiz de ilettikleri memnuniyet, Cengiz başkanımıza teşekkür etmeleri tüm yorgunluğumuzu alıyor. Allah’ın izniyle kalan 2 buçuk aylık süreçte, 17 ilçemizde ayak basmadık yer bırakmayacağız” diye konuştu.

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