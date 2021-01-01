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Manisa’da 50 sürücüye 36 bin lira ceza kesildi

MANİSA HABERLERİ  | 01.01.2021 20:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulaması yaptı.

Manisa’da 50 sürücüye 36 bin lira ceza kesildi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulaması yaptı. Uygulamada 50 araç sürücüsüne 36 bin lira ceza-i işlem uygulandı.
Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması adına 7/24 görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belli noktalarda gece uygulaması gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada 120 araç kontrol edilirken, 50 araç sürücüsüne ceza yazıldı. 4 aracın trafikten men edildiği uygulamada toplam 36 bin lira cezai işlem uygulandı.
İlçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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