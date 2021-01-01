Manisa’da 50 sürücüye 36 bin lira ceza kesildi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulaması yaptı. Uygulamada 50 araç sürücüsüne 36 bin lira ceza-i işlem uygulandı.

Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması adına 7/24 görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belli noktalarda gece uygulaması gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada 120 araç kontrol edilirken, 50 araç sürücüsüne ceza yazıldı. 4 aracın trafikten men edildiği uygulamada toplam 36 bin lira cezai işlem uygulandı.

İlçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

