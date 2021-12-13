YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da 59 ton sahte gübre ele geçirildi

Manisa'da 59 ton sahte gübre ele geçirildi

13.12.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 59 ton sahte gübre ele geçirildi

Manisa'da 59 ton sahte gübre ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 59 ton sahte gübre ele geçirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte gübre sürerek çiftçilerin zarara uğramasına neden olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda Ahmetli ilçesinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 26 ton sahte gübre ele geçirildi.

Fenni gübre özelliği taşımayan gübrelerin, piyasada tanınmış firmaların çuvallarıyla ambalajlandığı da tespit edildi.

Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesi'ndeki depoda yapılan aramada da 33 ton sahte gübre bulundu.

Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yokDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yok
Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor! Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor!
Manisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındıManisa'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

Manisa Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:09
İkindi
15:36
Akşam
17:56
Yatsı
19:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazartesi

Aksoy Eczanesi
Merkez
Çağrı Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Şengül Eczanesi
Merkez
Berra Eczanesi
Turgutlu
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.