Manisa’da 6 camide hatimle teravih namazı kılınacak

Ramazan ayı öncesi Manisa İl Müftülüğü yazılı bir açıklama yaparak il merkezindeki Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde hatimle teravih ve sabah namazlarının kılınacağı camiler ile İtikaf ibadetinin yapılacağı camileri açıkladı.

Yapılan açıklamada Şehzadeler ilçesinde Sultan Camii ve Nişancı Paşa Camiinde, Yunusemre ilçelerinde ise İvaz Paşa Camii, Fatih Sultan Mehmet Camii, Yunusemre Camii ve Millet Çarşısı Camiinde hatimle teravih namazı kılınacağı açıklandı. Şehzadeler ilçesinde Sultan Camii, Çatal Camii, Çeşnegir Camii, Molla Şaban Camii ve Dervişali Camiinde, Yunusemre ilçesinde ise Yeşil Camii, Hacı Yahya Camii, Aynıali Camii ve Laleli Mesir Camiinde de sabah namazlarının da hatimle kılınacağı bildirildi. Müftülükten yapılan açıklamada ayrıca İtikaf ibadeti için de Şehzadeler ilçesinde, Kuşlubahçe Camii ve İmamoğlu Camisinin, Yunusemre ilçesinde de Horozköy Camii, Laleli Camii, Saruhanbey Camii ve Hakibaba Camisinin belirlendiği duyuruldu.

