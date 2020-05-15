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Manisa’da 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma iznine sıcak hava ayarı

MANİSA HABERLERİ  | 15.05.2020 23:43 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hava sıcaklarının yüksek seyretmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma saatini 12.00-18.00 şeklinde değiştirilmesine karar verdi.Manisa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17 Mayıs 2020 Pazar günü, 11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/49 sayılı kararı ile bildirilmişti.

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hava sıcaklarının yüksek seyretmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma saatini 12.00-18.00 şeklinde değiştirilmesine karar verdi.
Manisa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17 Mayıs 2020 Pazar günü, 11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/49 sayılı kararı ile bildirilmişti. Ancak, 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının artması sebebiyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 12:00-18:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına karar verilmiştir” denildi.

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