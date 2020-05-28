Manisa’da 72 bin pullu sazan balığı yavrusu suyla buluştu

Su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin edilen 72 bin adet pullu sazan yavrusu, Manisa’daki baraj gölü, göl ve gölete bırakıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisleri Kadir Özdemir ve Cihan Saylıkoğlu tarafından bugün özel dizayn edilmiş tanklarla Manisa’ya getirilen yavru sazan balıkları, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde torbalanarak; Demirci, Gördes, Alaşehir, Salihli, Kırkağaç, Soma ve Gölmarmara ilçelerindeki toplam 15 adet baraj gölü, göl ve gölete bırakılmak üzere konu uzmanı teknik personellere teslim edildi ve aynı gün içerisinde suyla buluşturuldu.

Demirci İlçesi Kılavuzlar Gölet’indeki balıklandırma çalışmasına; Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Su Ürünleri Mühendisleri ile vatandaşlar katıldı. Gölet’e 5 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Projeyle, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, küçük ölçekli balıkçılığın desteklenerek kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına ulaşması, hane halkı gelirinin artırılması, sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Balıklandırma faaliyetinin başarıya ulaşabilmesi için, bırakılan balıkların en az 1 kez üremesine şans tanınması gerekmektedir. Bu sebeple balıklandırma yapılan göletlerde 15 Haziran 2021 tarihine kadar her türlü su ürünlerinin avlanmaması gerektiği konusunda balıkçılarımızı buradan uyarmak istiyorum. İlimizde 15 Haziran 2020 tarihinde su ürünleri av yasaklarının sona ermesiyle diğer göl, gölet ve barajlarımızda amatör balıkçı ve ticari balıkçıların 40 santimetreden küçük sazan balığı, 26 santimetreden küçük sudak balığı, 90 santimetreden küçük yayın balığı avlamamaları, av aracı, av zamanı ve yer yasağı kurallarına uymaları gerekmektedir. Amatör balıkçılar avlanma sırasında olta sayısına, iğne sayısına, resmi avlanma günlerine, yasal avlanma dönemlerine günlük avlanabilir balık adedine, miktarlarına, balıkların yasal avlanma boylarına dikkat ederek sürdürülebilir su ürünleri avcılığına destek olmalıdırlar. Aynı zamanda sürdürülebilir çevre yönetimi ve temiz bir çevre için amatör balıkçılar ile piknikçilerimizin de söz konusu su kaynaklarının kenarında çöp ve evsel atıklar bırakmamaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın usulsüz ve kaçak balık avcılığını en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize, Alo Jandarma hattına veya 112 çağrı merkezlerine bildirmeleri sorumlu bir vatandaşlık görevidir” dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince göl ve göletlere yavru sazan balıklarının bırakılması, bölgedeki vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

