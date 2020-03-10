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Manisa’da 7’den 70’e herkes spor yapacak

MANİSA HABERLERİ  | 10.03.2020 17:49 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürü Engin Yalçın ve bakanlık yöneticileri, Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti.

Manisa’da 7’den 70’e herkes spor yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürü Engin Yalçın ve bakanlık yöneticileri, Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti. Vali Deniz, Manisa’da 7’den 70’e herkesin spor yapması için çalıştıklarını belirterek Manisa’ya katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürü Engin Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İsa Akçay, Personel Planlama ve Raporlama Daire Başkanı Ahmet Serdar Çoban, Disiplin Değerlendirme ve Takip Daire Başkanı Onur Şahbaz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk eşliğinde Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti.
Ziyarette Personel Genel Müdürü Yalçın, Vali Ahmet Deniz’e Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Manisa’nın spor alanında ciddi yatırımlar aldığını, alt yapı sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü belirten Vali Deniz, “Yapılan modern tesislerle birlikte ilimizde spor kültürü oluşturarak 7’den 70’e herkesin spor yapmasını amaçlıyoruz.” dedi. İl genelinde yapılan yetenek taramaları ile Manisa ve Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini de söyleyen Vali Deniz, “Spor alanında ilimize sağladığı büyük katkıdan dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi.

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