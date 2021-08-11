Manisa'da 8 kilogram esrar ve 1327 kök Hint keneviri ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 8 kilogram esrar ve 1327 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Killik Mahallesi Karabalık mevkisinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, arazide ekili boyları 180 ila 390 santimetre arasında değişen 1327 kök Hint keneviri tespit etti.

Alanda arama çalışması yapan ekipler tarafından 8 kilogram kubar esrar bulundu.

Soruşturma kapsamında S.E. (38), M.Ş. (54), C.A. (65), M.T. (51) ve H.Y. (36) gözaltına alındı.



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