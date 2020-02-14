YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da 9 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu

Manisa'da 9 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 14.02.2020 21:05 | Son Güncelleme

Manisa'da 9 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 Şubat'tan bu yana haber alınamayan Ramazan Üzülmez'in (58) cesedi bulundu.

Sivrice Mahallesi sakinleri, Gerdeme Deresi mevkisindeki tarlanın yakınlarında yerde hareketsiz birini gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi.

Otopsi için Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin 5 Şubat'ta ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ramazan Üzülmez'e (58) ait olduğu belirlendi.

Mahalle muhtarı Ramazan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, cesedi görür görmez jandarmaya haber verdiklerini anlatarak, "Sağlık nedeniyle mi vefat etti, yoksa düşerek mi öldü bilmiyoruz. Bizim gördüğümüz kadarıyla kayadan düşerek ölmüş olabilir." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceset Jandarma Kayıp Manisa Turgutlu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Manisa Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:34
Sabah
07:56
Öğle
13:29
İkindi
16:25
Akşam
18:53
Yatsı
20:10

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Nursen Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Kasaba Eczanesi
Turgutlu
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Arel Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.