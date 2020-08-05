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Manisa’da açık oto pazarı yeniden açılıyor

MANİSA HABERLERİ  | 05.08.2020 15:03 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ A.Ş.

Manisa’da açık oto pazarı yeniden açılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ A.Ş. tarafından işletilen ve geçtiğimiz yıl Aralık ayında hizmete giren Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı, Mart ayında korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara vermişti. Oto pazarının, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak 9 Ağustos Pazar günü itibariyle yeniden hizmete başlayacağı belirtildi.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mart ayında faaliyetlerine ara verilen Eski Garaj Açık Oto Pazarı, 9 Ağustos Pazar günü yeniden hizmet vermeye başlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, oto pazarının hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına azami şekilde riayet edilerek hizmet vereceği belirtildi. Eski Garaj Açık Oto Pazarı’nın 08.00-17.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği belirtilirken, dezenfektan ve maske tedbirlerinin en üst seviyede tutulacağı, kontrollerin sıklıkla yapılacağı ifade edildi.

Manisa’da açık oto pazarı yeniden açılıyor

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Akşam
20:24
Yatsı
21:54

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Derya Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Gülen Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Yedieylül Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Yeni Coşkun Eczanesi
Akhisar
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