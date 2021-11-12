Manisa'da ağaçtan düşerek yaşamını yitiren Kıbrıs gazisinin cenazesi defnedildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Muzaffer Köse, son yolculuğuna uğurlandı.

Ağaçtan düşmesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 68 yaşındaki Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köse'nin naaşı, Boyacık Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenazeye gazinin yakınları, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Çilkız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, Demirci Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kamil Aydemir, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



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