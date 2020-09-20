Manisa’da AK Parti Gençlik Kollarının ilk kongresi Kula’da yapıldı

AK Parti Manisa Gençlik Kolları’nın ilk ilçe kongresi Kula’da yapıldı. Tek liste yapılan kongrede geçtiğimiz ay içerisinde Genel Merkez tarafından atama ile göreve gelen Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Şadan güven tazeledi.

Geçtiğimiz aylarda ilçe teşkilatlarının kongrelerini tamamlayan Manisa AK Parti’de ilk Gençlik Kolları kongresi Kula’da yapıldı. İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök’ün de katıldığı kongre, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan üyelerinin seçilmesinin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün kongre için gönderdiği mesajlar okundu. Daha sonra kongreye katılanlara hitap eden AK Parti Kula Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Şadan, kendisini bu kutsal göreve layık görenlere ve bu yolda kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Başkan Şadan’ın ardından konuşan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise, Şadan’a görevinde başarılar dileyerek, Kula için hizmete bugüne kadar görev alan diğer başkanlar gibi yeni başkan Şadan ile birlikte layıkıyla devam edeceklerini söyledi.

Gençlik Kolları’nın ilk kongresini Kula ilçesinde yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ise, bu kutlu davada bugüne kadar görev yapan eski başkanlara teşekkür etti. AK Parti’nin ‘İnandığı yolda yürüyenler’ sloganıyla çıktığı hizmet için göreve talip olan Başkan Şadan’a hayırlı olsun dileklerini ileten Gök, Şadan ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından tek liste olarak yapılan seçimde, Başkan Şadan güven tazeledi. Kongre, hediye takdimlerinin ardından son buldu.

AK Parti Gençlik Kolları Kula İlçe Başkanlığı’nın 6.Olağan kongresine, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti Kula Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, geçmiş dönemlerde AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev alan partililer, çevre il ve ilçelerden gelen partili yöneticiler ile üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile partililer katıldı.

