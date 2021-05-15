Manisa'da akrabaların silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Musacalı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan amca çocukları M.A.S. (50) ile H.S (45) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.A.S, tabancayla ateş ederek amcasının oğlu H.S. ve beraberindeki arkadaşı Ö.K'yi (47) yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.S. ve Ö.K, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Manisa Merkez Efendi Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan Ö.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

M.A.S, jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Turgutlu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz