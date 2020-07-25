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Manisa’da ‘Altınbaş Kavunu’nda hasat başladı

MANİSA HABERLERİ  | 25.07.2020 20:11 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde üretilen ve sarı renginden dolayı Altınbaş kavunu olarak bilinen kavunda hasat başladı.Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde sezonun ilk Altınbaş kavunları tarladan toplanıyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde üretilen ve sarı renginden dolayı Altınbaş kavunu olarak bilinen kavunda hasat başladı.
Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde sezonun ilk Altınbaş kavunları tarladan toplanıyor. Kavunların tanıtımı için mahalleyi ziyaret ederek, tarlada üreticilerle bir araya gelen Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, hasadı yapılan kavunları inceledi. Çaykara, çiftçilere hayırlı kazançlar dilerken, 3 nesil bir arada kavun üretimi yapan Rıza Avlayı da tebrik etti. Çaykara, “Bütün çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Bu güzel çalışmadan dolayı değerli kardeşlerimizi de tebrik ediyoruz. Burada üç nesil bir arada. Dede, baba ve torun bir güzelliğe imza atmışlar, bu da ayrı bir gurur. Allah inşallah torunların torunlarıyla birlikte bu güzelliği devam ettirmeyi nasip eder” dedi.
Kaymakam Çaykara’nın ziyaretinden çok memnun olduğunu ifade eden üretici Ramazan Avla ise Altınbaş kavununun üretiminin sadece Karaoğlanlı bölgesinde olduğunu söyledi. Tat ve koku bakımından diğer kavunlara göre daha çok talep edildiğini kaydeden Rıza Avla, “Bunun tohumu geçmiş nesillerimizden geliyor. Sadece bu kavun Karaoğlanlı köyde yetiştirilmekte. Bu kavunun gelişmesi için en az 80-90 güne ihtiyacı var. Kavun ermeye başladığı zaman tarlayı her gün gezmek zorundayız. Başka kavunlar gibi değil. Bir günde geleyim onu bitireyim öyle bir şey yok. Her gün geliyorum buraya. Tohumlarımızda hiçbir genetik yoktur. İnsan sağlığı açısından hiçbir zararı yoktur” diye konuştu.

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