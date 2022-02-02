Manisa'da araçlara taş atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde havalı tabancayla ateş ederek ve taş atarak 7 araca zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Manisa-İzmir çevreyolu üzerinde seyir halindeki araçlara kimliği belirsiz kişi yada kişilerce havalı tabanca ve taşlarla zarar verildi.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, 7 aracın havalı tabancadan çıkan saçma ve atılan taşlardan zarar gördüğünü belirledi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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