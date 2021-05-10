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Manisa'da arsada terk edilmiş halde bulunan bebek öldü

10.05.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da arsada terk edilmiş halde bulunan bebek öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir arsada bulunan ve yaklaşık 5 günlük olduğu tahmin edilen bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zafer Mahallesi Site Caddesi'nde bir arsadaki atık pet şişeleri toplayan bir hurdacı, battaniyeye sarılmış bebeği görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye götürülen bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, yaklaşık 5 günlük olduğu tahmin edilen bebeği arsaya terk eden kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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