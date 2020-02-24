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Manisa’da ‘Art Alan’ resim sergisi ziyaretçilerini bekliyor

MANİSA HABERLERİ  | 24.02.2020 16:29 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Akademisyeni Dr.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Akademisyeni Dr. Cansu Çelebi Erol’un resim kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Akademisyeni Dr. Cansu Çelebi Erol, bireysel resim sergisini Manisa’da açtı. ‘Art Alan’ adlı resim sergisinin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler tek tek eserleri inceleyerek Sanatçı Dr. Cansu Çelebi Erol’dan bilgi aldı ve tebriklerini ilettiler. Sanatçı Dr. Cansu Çelebi Erol, “Manisa Büyükşehir Belediyesinin bize bu sergi alanını vermesi çok büyük bir destek. Çalışanlar bizim için büyük bir efor sarf edip mesai yapması büyük bir destek. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Serginin Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu’nda 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında açık olacağı belirtildi.

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