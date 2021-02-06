YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da atölyesinden çalınan ekipmanları 18 gün sonra bulunan esnaftan polise teşekkür

Manisa'da atölyesinden çalınan ekipmanları 18 gün sonra bulunan esnaftan polise teşekkür

06.02.2021 02:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnaf Cemil İşçi: - "Çok mutluyum, polisimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, gece gündüz araştırdılar, zanlıyı yakaladılar, takımlarımızı teslim ettiler. Ne kadar teşekkür etsek azdır"

MANİSA (AA) - Manisa'da 18 gün önce atölyeden çalınarak satılan yaklaşık 30 bin lira değerindeki ekipmanlar ile mobilyacıdan çalınan malzemeler, polisin titiz çalışması sonucu bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Yunusemre ilçesinde 19 Ocak'ta Cemil İşçi'nin işlettiği demir doğrama atölyesine hırsız girdi. Ertesi sabah iş yerine geldiğinde yaklaşık 30 bin lira değerindeki ekipmanlarının çalındığını fark eden İşçi, polise şikayetçi oldu.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yeri çevresindeki 50 güvenlik kamerasının yaklaşık 500 saatlik kaydını inceleyerek şüpheli Ahmet G'yi (41) tespit etti.

Bölgeden bir kamyonet çaldığı, ayrıca bir mobilya atölyesine de girdiği belirlenen şüpheliyi takibe alan ekipler, Ahmet G'yi operasyonla yakaladı.

Zanlının, mobilyacı ve demir doğrama atölyesinden çaldığı malzemeleri sanayi sitesindeki başka esnafa "Esnaftım, işlerim bozuldu, dükkanımı kapattım. Ekipmanlarımı satıyorum." diyerek düşük fiyattan sattığı tespit edildi.

Bu işletmeleri belirleyen polis ekipleri, esnaftan çalıntı malzemeleri toplayarak sahiplerine teslim etti.

Çalınan ekipmanlarına kavuşan Cemil İşçi, Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, "Çok mutluyum, polisimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, gece gündüz araştırdılar, zanlıyı yakaladılar, takımlarımızı teslim ettiler. Ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

İşçi, olayın üzerinden yaklaşık 20 gün geçtiğini ve ekipmanlarının bulunacağına dair ümitlerini yitirmeye başlamışken emniyetten gelen haberle sevindiğini dile getirerek, "Ama çıkmadık candan ümit kesilmez' diyorduk. Ne kadar ümitsizliğimiz varsa bir o kadar ümidimiz vardı. Ekipman geri geldi, çok sevindik." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

Manisa Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:04
Öğle
13:29
İkindi
16:19
Akşam
18:44
Yatsı
20:02

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Çağrı Eczanesi
Merkez
Çipiller Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Turgutlu
Özer Su Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Manisa'da iş makinesine çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da iş makinesine çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MASİDAP’tan Başkan Çerçi’ye destek

MASİDAP’tan Başkan Çerçi’ye destek

AK Parti Manisa’da gençlerin yeni başkanı Samet Doğuş oldu

AK Parti Manisa’da gençlerin yeni başkanı Samet Doğuş oldu

Akhisar Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı

Akhisar Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın Saruhanlı’da

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın Saruhanlı’da

Manisa TSO ve Ticaret Borsası’ndan eğitime büyük destek

Manisa TSO ve Ticaret Borsası’ndan eğitime büyük destek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.