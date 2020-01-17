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  4. Manisa’da Bağımlılıkla Mücadele toplantısı yapıldı

Manisa’da Bağımlılıkla Mücadele toplantısı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 17.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

Manisa’da 2020 yılı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında gerçekleştirildi.Manisa Valisi Ahmet Deniz Başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa’da 2020 yılı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında gerçekleştirildi.
Manisa Valisi Ahmet Deniz Başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Deniz, hem önleyici tedbirlerle hem de bağımlıların rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yürütüldüğünü, devletin bütün kurumlarının işbirliği içerisinde uyuşturucu ve bağımlılıkla koordineli bir şekilde mücadele etmesini amaçladıklarını, söyledi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında tescilli olmayan metruk binaların yıkımının ve riskli olarak görülen parklara kamera takılmasının önemli olduğunu ifade eden Vali Deniz, sentetik uyuşturucular konusunda okul idarecileri ve öğretmenlerin de bilgilendirileceğini belirtti. Öğrencilerin spor ve sanatla uğraşmasının bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli olduğunu belirten Vali Deniz “Spor ve sanatla uğraşan çocuklarımız farklı bağımlılıklardan uzak duracaklardır. Hayata geçirdiğimiz MANEP 2023 kapsamında çocuklarımızı spora ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek için gerçekleştirdiğimiz projeler var” dedi.
“Sigarayı Sen de Bırak” kampanyasının 2020 yılında da devam edeceğine değinen Vali Deniz, kampanyanın daha çok insana ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Bağımlılıkla mücadelede dijital platformlarda bulunan “Uyuma” ve “Yeşil Dedektör” uygulamalarının yaygınlaştırılmasını da isteyen Vali Deniz “Bağımlılıkla mücadele konusunda tüm kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların sorumluluğu var” diye konuştu.
Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından 2019 yılına ilişkin bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum yapılırken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bağımlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Artuner Deveci tarafından da “Bağımlılık ve Koruyucu Programlar” hakkında bir sunum yapıldı.

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