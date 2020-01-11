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  4. Manisa'da baygın halde bulunan genç hayatını kaybetti

Manisa'da baygın halde bulunan genç hayatını kaybetti

MANİSA HABERLERİ  | 11.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

Manisa'da baygın halde bulunan genç hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evde baygın halde bulunduğu belirtilen 17 yaşındaki Cumali Ö, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal Mahallesi Aktaş Sokak'ta oturan Cumali Ö (17), ailesi tarafından evde baygın halde bulundu. Ailesinin haber vermesi üzerine ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İlk incelemede vücudunda darp izine rastlanmayan gencin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

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Manisa müdahaleye rağmen hayatını kaybetti Turgutlu

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