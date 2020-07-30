YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da bayramlaşma törenleri yasaklandı

Manisa’da bayramlaşma törenleri yasaklandı

MANİSA HABERLERİ  | 30.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

Kurban Bayramında Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak önlemlere ilişkin Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Valilik Brifing Salonunda toplantı gerçekleştirildi.

Manisa’da bayramlaşma törenleri yasaklandı

Kurban Bayramında Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak önlemlere ilişkin Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Valilik Brifing Salonunda toplantı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Mesut Eser ve ilgili müdürlerin katıldığı toplantıda, Kurban Bayramında Covid-19 kapsamında alınacak tedbirler görüşülürken toplantıda bayramlaşma törenlerinin yasaklanması kararlaştırıldı.
Vali Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıda, yaşanan Covid-19 vaka artışları ve artışlara karşı alınacak tedbirler görüşülürken, Kurban Bayramı süresince salgının yayılmaması amacıyla alınacak önlemler görüşüldü. Toplantıda Kurban Bayramını pandemi koşullarına uygun bir şekilde geçirmenin önemine değinen Vali Yaşar Karadeniz, “Covid-19 salgını sebebiyle bu Kurban Bayramında toplu bayramlaşma törenleri ile bayram namazı sonrası camilerde gerçekleştirilen bayramlaşmaları yasakladık. Bununla birlikte vatandaşlarımızdan bayram tebriklerini mümkün olduğunca telefon aracılığıyla yapmalarını, özellikle yaşlılarımızın sağlığını korumak amacıyla bayram ziyaretine gidilmemesi, ziyaretlerin zorunlu olması durumunda ise maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak ziyaretlerin kısa tutulmasını tavsiye ediyoruz. Hem Manisalı hemşirelerimizin hem de tüm ülkemizin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Manisa’da bayramlaşma törenleri yasaklandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslında bu kadar büyükmüş!Aslında bu kadar büyükmüş!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Manisa Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:24
Sabah
06:03
Öğle
13:22
İkindi
17:13
Akşam
20:30
Yatsı
22:02

Manisa Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Çağrı Eczanesi
Merkez
Çetin Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.