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Manisa’da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

03.08.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ulucami Mahallesi'nde akraba oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen F.A. (19) ile H.A. (31) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından F.A. (19) H.A’yı (31) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.A, Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

H.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli F.A. ise Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

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