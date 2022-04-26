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Manisa'da bir genç günübirlik kiraladığı evde ölü bulundu

26.04.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir genç günübirlik kiraladığı evde ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir genç, günübirlik kiraladığı evde ölü bulundu.

İstasyon Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta bulunan bir apartı günübirlik kiralayan Furkan K'nin (22) dairenin anahtarını teslim etmesi gerektiği saatte getirmemesi üzerine apart görevlileri daireyi kontrol etti.

Furkan K'yi yatakta hareketsiz bulan görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık personeli, Furkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Furkan K'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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