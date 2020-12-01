YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da bir kişi, cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı

Manisa'da bir kişi, cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı

MANİSA HABERLERİ  | 01.12.2020 13:54 | Son Güncelleme

Manisa'da bir kişi, cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Turgutlu Şehir Mezarlığı'nda halalarının cenaze töreninde karşılaşan T.A. ile ağabeyi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A. (35) arasında tartışma yaşandı. T.A, şoförü olduğu tırdan aldığı pompalı tüfekle, ağabeyi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A'yı (35) vurdu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat ve Ayşegül A, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, T.A'yı gözaltına aldı.

Ağabeyi ile T.A. arasında uzun süredir küslük bulunduğu, halalarının ölüm haberini aldığında da T.A'nın, "Cenazeye gelme, seni vururum." diyerek ağabeyini tehdit ettiği öne sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

Manisa Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:35
Sabah
08:02
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Manisa Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Güneş Eczanesi
Merkez
Gürer Eczanesi
Merkez
Karaosmanoğlu Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Turgutlu
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.