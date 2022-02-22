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Manisa'da bir kişi silahını temizlerken kazara kendisini vurdu

22.02.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir kişi silahını temizlerken kazara kendisini vurdu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalıştığı iş yerinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Halil Erdoğan Caddesi Adnan Menderes Mahallesi üzerindeki bir iş yerinde silahını temizlemek isteyen B.K. (35), silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Silah sesini duyan bir yakını B.K'yı özel araçla Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

B.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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