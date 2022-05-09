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Manisa'da bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı

09.05.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişiden şiddet gören köpek, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Kırsal Allahdiyen Mahallesi'nde bir kişinin motosikletin arkasına köpeği bağlayarak şiddet uyguladığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, D.K'nin (52) sepetli motosikletini durdurarak köpeği koruma altına aldı.

Köpek Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Gözaltına alınan D.K, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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