Manisa'da bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişiden şiddet gören köpek, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Kırsal Allahdiyen Mahallesi'nde bir kişinin motosikletin arkasına köpeği bağlayarak şiddet uyguladığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, D.K'nin (52) sepetli motosikletini durdurarak köpeği koruma altına aldı.

Köpek Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Gözaltına alınan D.K, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz