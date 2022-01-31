Manisa'da bir mağazadan tencere çalan kadının görüntüsü güvenlik kamerasında

MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir mağazadan tencere çalan kadının görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, müşteri gibi gezen şüphelinin tencereyi şalvarının içine atıp, mağazadan ayrıldığı görülüyor.

İşletme sahibi E.S, güvenlik kamerasına yansıyan olayın şaşkınlığını yaşadığını belirterek çaldığı tencereyi geri getirmesi halinde kadından şikayetçi olmayacağını bildirdi.



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