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Manisa’da bir mahalle daha karantinaya alındı

MANİSA HABERLERİ  | 19.04.2020 23:22 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan kırsal Caberfakılı Mahallesinin ardından bugün de kırsal Gümüşçay Mahallesinin 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.Manisa Valiliği Alaşehir ilçesinde bir mahallenin daha karantinaya alındığını açıkladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan kırsal Caberfakılı Mahallesinin ardından bugün de kırsal Gümüşçay Mahallesinin 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.
Manisa Valiliği Alaşehir ilçesinde bir mahallenin daha karantinaya alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi 19 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 19 Nisan 2020 tarihli ve 2020/33 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

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