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Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

MANİSA HABERLERİ  | 22.04.2020 17:43 | Son Güncelleme

Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sindelli Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Akhisar ilçesine bağlı kırsal Sindelli Mahallesi'nin 14 gün süresince karantinaya alındığı belirtildi.

Kentte daha önce Soma ilçesinde 3, Turgutlu ilçesinde bir apartman, Demirci ilçesinde bir mahalle, bir sokak ve bir apartman ile Alaşehir ilçesinde 2 mahalle karantinaya alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Akhisar Karantina Kovid-19 salgın

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